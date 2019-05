Προπονητής Αυστραλίας: «Φαινόμενο ο Σίμονς, θα μας βοηθήσει στο Παγκόσμιο»

Ο Αντρέι Λεμάνις δήλωσε χαρακτηριστικά στην επίσιμη ιστοσελίδα της FIBA: «Η σημερινή ανακοίνωση του Μπεν μας ενθουσιάζει και επιβεβαιώνει το κλίμα που υπάρχει στο αυστραλιανό μπάσκετ. Οι παίκτες έχουν αφοσιωθεί στο πρόγραμμα και μεταξύ τους. Ειναι πάντα περήφανοι να φορούν την εμφάνιση της Εθνικής ομάδας της Αυστραλίας και να το εκπροσωπούν στην παγκόσμια σκηνή. Θα είναι εκπληκτικό να έχουμε όλους τους παίκτες μαζί στη Μελβούρνη και ανυποπομονώ να δω πως θα εξελιχθεί.

Ο Μπεν είναι ένα εντυπωσιακό ταλέντο και το πακέτο των ικανοτήτων του θα προσθέσει πολλά πράγματα στην ομάδα. Είναι φαινόμενο σε ό,τι αφορά στο μπασκετικό IQ του, την ικανότητα να δημιουργεί φάσεις για τον εαυτό του, αλλά και τους συμπαίκτες του. Είναι προφανής και η διάθεσή του να ενταχθεί σε ένα σύνολο που θα έχει ως πρώτο στόχο την ομάδα. Αυτό θα βοηθήσει την Εθνική Αυστραλίας με διάφορους τρόπους».

How excited are you to @BenSimmons25 wear the green and gold this summer? #WaybackWednesday 2012 @BasketballAus #GoBoomers pic.twitter.com/BU0wFtXZJo

The final pieces of the puzzle are falling into place as the Boomers prepare to take on the world @FIBAWC @BasketballAus pic.twitter.com/UFS3Cvv3ed

Here’s Andrej Lemanis on how he plans to utilise Ben Simmons on the Australian Boomers: “The intelligent thing to do is play him where he plays with his club team, and find a way to utilise his talents effectively in what we do offensively and defensively.” pic.twitter.com/3m1VyyjofG

— Olgun Uluc (@OlgunUluc) 15 Μαΐου 2019