«Λιώνει» στη γυμναστική με αλυσίδες ο Γιάννης! (vid)

Στην κορυφή φτάνεις με σκληρή δουλειά, κάτι που γνωρίζει πολύ καλά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο καλύτερος παίκτης του μήνα Νοεμβρίου για την Ανατολή δεν έχει καμιά μέρα ξεκούρασης, αφού το πρόγραμμα του περιλαμβάνει σκληρή γυμναστική με αλυσίδες.

Πραγματικά ο Έλληνας φόργουορντ... λιώνει στην γυμναστική και έχει βάλει ψηλά τον πήχη.

Δείτε τι ανέβασε στο instagram o ηγέτης των Μπακς.

No Days (or Nights) OFF for your Eastern Conference Player of the Month!!

#StayFreaky | #Antetokounbros | #Ready | #FearTheDeer

(via @Giannis_An34 IG) pic.twitter.com/mlBzByfdgM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Δεκεμβρίου 2018