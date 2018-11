Φοβερό ξεκίνημα οι Μπακς με 7/9 τρίποντα! (vids)

Πήραν... φωτιά οι Μπακς στο ματς με τους Χόρνετς.

Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ξεκίνησε το ματς με 7/9 τρίποντα, δείχνοντας για άλλη μια φορά την βελτίωση της στον συγκεκριμένο τομέα.

Φοβερό ξεκίνημα για τα... ελάφια απέναντι στην παρέα του Κέμπα Ουόκερ.

That's SEVEN @Bucks 3s ...

... in the first six minutes! #LetItFly pic.twitter.com/4u5RYcu8xv

— FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) 27 Νοεμβρίου 2018