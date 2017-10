Ο σέντερ των Φιλαδέλφεια 76ers φρόντισε να κλέψει την παράσταση και με την ατάκα του όσον αφορά την αγάπη του και για το τένις.

«Θεωρώ ότι είμαι καλός παίκτης. Έχω καλό σερβίς. Με αποκαλούν τον μαύρο Ρότζερ Φέντερερ» ήταν η χαρακτηριστική του δήλωση σε σχετική ερώτηση που του έγινε ύστερα από μια προπόνηση της ομάδας του.

