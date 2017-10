Έφεραν ξανά... τοστιέρα στον Κλέι Τόμπσον! (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς βρίσκονται στην Κίνα για δύο φιλικά παιχνίδια με τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς και φυσικά οι παίκτες της ομάδας έχουν γίνει πόλος έλξης για όλους!

Έξω από το ξενοδοχείο που μένουν οι Ουόριορς έσπευσαν δεκάδες Κινέζοι προκειμένου να αποσπάσουν ένα αυτόγραφο, με έναν από αυτούς να φέρνει για υπογραφή μία... τοστιέρα.

Φυσικά μόνο τυχαίο δεν ήταν το γεγονός, αφού ο Τόμπσον είχε υπογράψει και πάλι σε τοστιέρα τον περασμένο Μάρτιο.

Μάλιστα η... τοστιέρα είχε αποδειχθεί γούρικη, αφού στα 16 εναπομείναντα ματς για την regular season είχαν 14 σερί νίκες και 15-1 ρεκόρ στο σύνολο!

Chinese fan at Warriors' hotel in Shanghai brings toaster for Klay Thompson pic.twitter.com/mS8Roe50P2

— Anthony Slater (@anthonyVslater) 5 Οκτωβρίου 2017