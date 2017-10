Ο Εμπίντ ξεκίνησε προπονήσεις και ετοιμάζεται για την επιστροφή (vid)

«Ένιωσα υπέροχα. Είχα σκουριάσει τόσο καιρό, αλλά χάρηκα πολύ που μπόρεσα να παίξω στο διπλό της ομάδας. Ξεσκουριάζω» είπε ο Τζόελ Εμπίντ στο NBCSN και συνέχισε:

«Στην αρχή και στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης ένιωσα πολύ καλά. Στο τέλος είχα αρχίσει να κουράζομαι».

Ο Εμπίντ είχε χειρουργηθεί τον περασμένο Μάρτιο, έχοντας παίξει όλα και όλα 31 ματς κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν.

Πλέον μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση αν και είναι δύσκολο να προλάβει τα πρώτα ματς της regular season.