Αποθέωσε Τεόντοσιτς ο Τζόρνταν: «Από τα καλύτερα πλέι μέικερ που έχω παίξει»! (vid)

Την αγάπη του για τον νέο του συμπαίκτη στους Κλίπερς, Μίλος Τεόντοσιτς, εξέφρασε ο ΝτεΆντρε Τζόρνταν.

Ο 29χρονος σέντερ ρωτήθηκε για τον Σέρβο γκαρντ και τις πάσες του, μετά την πρώτη... γεύση που πήρε από τα ματς προετοιμασίας.

«Αγαπώ τον Μίλος! Δεν καταλαβαίνω τα μισά από όσα λέει, αλλά όταν πασάρει είναι απίθανος! Είναι ένα από τα καλύτερα πλέι μέικερ που έχω παίξει μαζί, κι έχω συνεργαστεί ήδη με αρκετούς μεγάλους παίκτες», ήταν τα αποθεωτικά του λόγια.

.@deandre on team bonding, Hawaii, Milos & more after last night's game. pic.twitter.com/lFClJvmLjv

— LA Clippers (@LAClippers) 4 Οκτωβρίου 2017