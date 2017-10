Αγοράζουν... εισιτήρια για Final 4 Σλούκας και Μέλι! (vid)

Ο Έλληνας γκαρντ θέλει να υπερασπιστεί το στέμμα που κατέκτησε τον περασμένο Μάιο στην Κωνσταντινούπολη και... σπεύδει να αγοράσει εισιτήρια για το Final 4 του Βελγραδίου.

Μαζί του και ο Νικολό Μέλι, ο οποίος πήρε μαζί του μέρος στο promo της EuroLeague για τα εισιτήρια της τελικής φάσης.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Don't let Sloukas and @NikMelli buying the 2018 Final Four tickets before you!

Last tickets availiable at https://t.co/6VLy1wZCBi #F4GLORY pic.twitter.com/UMLXTBII04

— EuroLeague (@EuroLeague) 4 Οκτωβρίου 2017