ΛεΜπρόν για Ουέιντ: «Δεν τον ξέρω, μάλλον rookie θα είναι!» (vid)

Ο ερχομός του Ντουέιν Ουέιντ στο Κλίβελαντ έχει ανεβάσει την ψυχολογία του ΛεΜπρόν Τζέιμς, κάτι φαίνεται σε κάθε ευκαιρία.

Ο Βασιλιάς θέλησε να κάνει πλακίτσα στον κολλητό του, ο οποίος έκανε τα σουτάκια στην προπόνηση της ομάδας, δείχνοντας την άριστη σχέση που έχουν.

«Ποιος είναι αυτός; Δεν ξέρω. Μάλλον rookie είναι. Δεν πειράζει. Μου αρέσουν οι πρωτοεμφανιζόμενοι, θα τον στηρίξω», ήταν τα λόγια του χορατατζή ΛεΜπρόν για τον «flash».

Δείτε το video

LeBron & D.Wade get shots up ahead of today’s @Cavs practice. #CavsAllAccess pic.twitter.com/LsZ2N9VmeA

— NBA (@NBA) 3 Οκτωβρίου 2017