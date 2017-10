All Star Game χωρίς αγώνα Ανατολής – Δύσης!

Ξεχάστε ό,τι ξέρατε μέχρι σήμερα αναφορικά στα All Star Games και τον τρόπο που διαμορφώνονταν τα ρόστερ σε Ανατολή και της Δύση για τη γιορτή του αμερικανικού μπάσκετ! Η κορυφαία λίγκα του πλανήτη, λοιπόν, ανακοίνωσε ότι το φορμάτ σε ό,τι αφορά το All Star Game 2018 που θα διεξαχθεί στο Staples Center του Λος Άντζελες αλλάζει. Έτσι δεν θα προκύψουν δυο ομάδες Ανατολικής και Δυτικής Περιφέρειας αλλά θα σχηματιστούν δυο ομάδες από έναν αρχηγό ο οποίος θα επιλέξει χωρίς περιορισμούς τους συμπαίκτες του, βασικούς και αναπληρωματικούς, ανεξάρτητα με το που αυτοί αγωνίζονται! Η Ένωση των NBAers και η λίγκα συμφώνησαν από κοινού για τη συγκεκριμένη αλλαγή ενώ ο εφετινός αγώνας θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΝΒΑ

«Το ΝΒΑ και η Ένωση Παικτών ανακοίνωσαν ένα νέο τρόπο διεξαγωγής του All Star Game για τη διοργάνωση του 2018. Για πρώτη φορά στην ιστορία των All Star Games δεν θα διεξαχθεί αγώνας μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δυο αρχηγοί θα επιλέξουν τις 2018 All-Star ομάδες από μια "δεξαμενή" παικτών ως βασικούς και αναπληρωματικούς, επιλέγοντας χωρίς να ληφθεί υπόψη η Περιφέρεια του κάθε NBAer. Οι αρχηγοί θα είναι βασικοί σε κάθε περιφέρεια κι εκείνοι που θα λάβουν τις περισσότερες ψήφους από τους φιλάθλους. Το 67ο All Star Game θα διεξαχθεί στο Staples Center την Κυριακή 18 Φεβρουαρίου ενώ οι δυο ομάδες θα παίξουν για φιλανθρωπικό σκοπό. Κάθε ομάδα θα επιλέξει ένα ίδρυμα του Λος Άντζελες ή έναν εθνικό οργανισμό όπου θα δοθούν οι δωρεές».