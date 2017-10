Τόμπσον: «Με βοηθά αρκετά το google translate» (vid)

Ο Αμερικανός σέντερ στη χθεσινή media day της Euroleague εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της Φενέρμπαχτσε και τόνισε πόσο χαρούμενος είναι για την επιλογή του.

Ο Τζέισον Τόμπσον ανέφερε μεταξύ άλλων, «είναι απίθανο το συναίσθημα όταν υπέγραψα στη Φενέρμπαχτσε. Οι οπαδοί με υποδέχτηκαν θερμά και τα πάντα στην ομάδα λειτουργούν τέλεια. Οι συμπαίκτες μου είναι καταπληκτικοί εντός κι εκτός παρκέ κι ελπίζω να επαναλάβουμε τις περσινές επιτυχίες. Ανυπομονώ για την καινούρια ευκαιρία που έχω και να είστε σίγουροι πως θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις και το πάθος μου για την ομάδα».

Όσο για το να έχει μάθει τουρκικά... «μόνο τα απλά και βασικά. Για τα άλλα υπάρχει το google translate που μου κάνει τη ζωή ευκολότερη».

Here is what @jtthekid has to say in #ELMediaDay! #TBExclusive pic.twitter.com/LzMrIIQ7aJ

