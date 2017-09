Κακό ξεκίνημα για Παρτιζάν, νίκη για Τσεντεβίτα (vid)

Δεν μπόρεσε να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις της η Παρτιζάν στην Αδριατική Λίγκα.

Η ομάδα από τη Σερβία γνώρισε την ήττα από την MZT με 92-89, σε ένα ματς που πρωταγωνίστησαν οι Στογιανόφσκι με 25 πόντους και Τραϊκόφσκι με double-double (20 πόντους και 14 ριμπάουντ).

Όσον αφορά την Τσεντεβίτα του Ζντοβτς επικράτησε της FMP με 74-67, έχοντας κορυφαίο τον Μούσα με 21 πόντους.

WOW! @brettbailey32 of @kkmztskopje lifted the Skopje crowd with this powerful and crucial dunk vs. @PartizanBC! #ABALiga #MZTPAR pic.twitter.com/tMX2p0Mzry

— ABA Liga (@ABA_League) 29 Σεπτεμβρίου 2017