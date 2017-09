Ανανέωσε για 5 χρόνια στους Θάντερ ο Ουέστμπρουκ με υπέρογκο συμβόλαιο! (pics)

Το... λιμάνι του στην Οκλαχόμα έχει βρει ο Ουέστμπρουκ!

Οι Θάντερ ήρθαν σε συμφωνία με τον MVP της σεζόν που ολοκληρώθηκε για την πρόωρη ανανέωση του, με τον παίκτη να υπογράφει το πλουσιότερο συνολικά συμβόλαιο στο ΝΒΑ!

Ο 28χρονος Αμερικανός λέγεται πως υπέγραψε κιόλας το νέο πενταετές συμβόλαιο, με οικονομικές απολαβές $205 εκατομμυρίων δολαρίων!

Η ισχύς του συμβολαίου αρχίζει από τη σεζόν 2018-19, με τον Ουέστμπρουκ να βγάζει $233 εκατομμύρια μέχρι το 2022-23!

Με αυτόν τον τρόπο, ο Ουέστμπρουκ δείχνει να απολαμβάνει την αγάπη της Οκλαχόμα, αλλά και η ομάδα έδειξε πως δεν είναι διατεθειμένη να χάσει τον «Mr. Triple Double» (31.6π., 10.7ρ., 10.4ασ. φέτος) από τα χέρια της.

