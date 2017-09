Συνελήφθη για βιαιοπραγία ο Σρέντερ! (pic)

Δύσκολα τα πράγματα για τον Ντένις Σρέντερ.

Ο Γερμανός γκαρντ των Χοκς συνελήφθη το πρωί σε προάστιο της Ατλάντα, καθώς κατηγορείται για βιαιοπραγία σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι.

Βέβαια ο Βοϊνιαρόφσκι αναφέρει πως αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Όλα αυτά λίγες μέρες πριν την έναρξη της regular season στο NBA (17 Οκτωβρίου).

Sources: Hawks guard Dennis Schroder was arrested on a misdemeanor battery charge in early morning hours on Thursday in Atlanta suburb.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 29 Σεπτεμβρίου 2017