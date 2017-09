Η «ομάδα» του Μίλος Τεόντοσιτς εξόρμησε στις παραλίες της Χαβάης! (pic & vid)

Bwin Sports App – Εύχρηστη εφαρμογή για iphone και Android κινητά. (21+)!

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς εκμεταλλεύτηκαν τις τελευταίες ημέρες πριν από την έναρξη της σεζόν και πήγαν να απολαύσουν την παραλία της Χαβάης!

Ο Μίλος Τεόντοσιτς ανέλαβε να «ανεβάσει» την φωτογραφία στο twitter και να γράψει: «Ομάδα!»

Ε, μετά τα χιόνια στην Μόσχα, πήγε στο... άλλο άκρο και φροντίζει να εξορμά στις παραλίες!

Νωρίτερα οι Κλίπερς είχαν φροντίσει να ανεβάσουν ένα αντίστοιχο βίντεο αφού η ομάδα βρίσκεται στην Χαβάη στο πλαίσιο της preseason στο ΝΒΑ.

Teams that row together grow together. pic.twitter.com/MOAtayVgut

— LA Clippers (@LAClippers) 29 Σεπτεμβρίου 2017