Αυξάνεται και άλλο το salary cap στο ΝΒΑ!

Σύμφωνα με το Vertical η διοργανώτρια αρχή του ΝΒΑ ειδοποίησε τις ομάδες ότι το salary cap θα αυξηθεί ακόμα περισσότερα τις δύο επόμενες σεζόν.

Από τα 99,093 εκατομμύρια δολάρια που είναι για τη σεζόν 2017-19, το ποσό αυτό θα αυξηθεί τα δύο επόμενα χρόνια.

Όπερ και σημαίνει ότι για τη σεζόν 2018-19 το ποσό αυτό θα ανέρχεται στα 101 εκατομμύρια δολάρια, ενώ για τη σεζόν 2019-2020 στα 108 εκατομμύρια δολάρια!

