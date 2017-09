497 ώρες στον... αέρα! (pics)

H απόφαση της FIBA να καθιερώσει προκριματικούς αγώνες για τις εθνικές ομάδες, ενώ η σεζόν βρίσκεται σε εξέλιξη, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την Εθνική ομάδα της χώρας τους σε έξι «παράθυρα» (Νοέμβριος '17, Φεβρουάριος '18, Ιούνιος '18, Σεπτέμβριος '18, Νοέμβριος '18, Φεβρουάριος '19) είναι ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και συγχρόνως, αμφιλεγόμενο εγχείρημα. Αφενός διότι σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο Άρβιντας Σαμπόνις και ο Έτορε Μεσίνα τάχθηκαν ενάντια στο νέο καλεντάρι (οι Εθνικές ομάδες θα έχουν πλέον την ευκαιρία να παίζουν επίσημα παιχνίδια στις χώρες τους και μπροστά στο κοινό τους) όπως έκαναν νωρίτερα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αφετέρου, επειδή οι πρόεδροι των έξι εκ των πιο ισχυρών ομοσπονδιών του ευρωπαϊκού μπάσκετ συγκρότησαν κοινό μέτωπο απέναντι στην Euroleague!

Ξεκαθάρισαν, δε, ότι θα καλέσουν για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2019 και τους παίκτες των ομάδων της Euroleague, οι οποίοι με τη σειρά τους πηγαίνουν ήδη με ελάχιστη ξεκούραση στις διεθνείς διοργανώσεις και φυσικά καλούνται να βάλουν στην εξίσωση το… εθνικό καθήκον και το συμφέρον των συλλόγων τους. Η τελευταία πράξη σε ό,τι έχει να κάνει με τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ αφορά την εναλλακτική πρόταση της FIBA, που παρουσίασε «μια συμβιβαστική λύση» όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με αυτήν, η Euroleague καλείται να μεταφέρει όλα τα παιχνίδι της την Τρίτη (από Πέμπτη - Παρασκευή) και η FIBA θα μεταφέρει τους πρώτους αγώνες των προκριματικών την Παρασκευή (είχε αγώνες και την Πέμπτη) ώστε οι αγώνες να διεξαχθούν κανονικά.

The solution for EuroLeague players during November and February windows pic.twitter.com/O8UFb63XIU

— FIBA media (@FIBA_media) 26 Σεπτεμβρίου 2017