Ντελιβεράδες πάνε φαγητό στον Λεκαβίτσιους και βγάζουν και μια selfie! (pic)

Φαντάσου να σου παραγγέλνουν φαγητό, να πηγαίνεις σε σπίτι να το παραδώσεις και να σου ανοίγει την πόρτα ένας παίκτης του Παναθηναϊκού! Τι κάνεις; Μα, φυσικά, ζητάς μία φωτογραφία!

Αυτό το περιστατικό αποκάλυψε ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, πως βίωσε ο Λούκας Λεκαβίτσιους.

«Ο Λεκαβίτσιους γελάει όταν κάθε τρίτος ντελιβεράς θέλει να βγάλει μία selfie μαζί του: "Οι Έλληνες αγαπούν πολύ το μπάσκετ. Αλλά και εμένα μου αρέσει τόση προσοχή"», φέρεται να του εκμυστηρεύτηκε ο νέος παίκτης του «τριφυλλιού».

Lekavicius laughed every third food delivery guy wants to take a selfie with him: 'Greeks really love this game. But I like such attention'

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 26 Σεπτεμβρίου 2017