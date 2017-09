Κοντά σε Καβαλίερς ο Ουέιντ! (pic)

Όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος του ESPN, Άντριαν Βοϊναρόφκσι, Καβαλίερς και Ντουέιν Ουέιντ είναι κοντά σε συμφωνία, η οποία αναμένεται να οριστικοποιηθεί μέχρι την Τετάρτη (27/09)!

Ο 35χρονος γκαρντ συμφώνησε να αποδεσμευτεί από τους Μπουλς και θα είναι free agent από αύριο και ήδη τού ασκείται... πίεση για να φορέσει την φανέλα των «ιπποτών». Το μίνιμουμ συμβόλαιο που μπορεί να υπογράψει ο Ουέιντ είναι για $2.3 εκατομμύρια.

Μήπως οι προπονήσεις που έκανε το καλοκαίρι μαζί με τον κολλητό του, ΛεΜπρόν Τζέιμς, ήταν ένα σημάδι για το τι θα ακολουθήσει;

Sources: Dwyane Wade nearing commitment to Cleveland, decision expected to be finalized by Wednesday. https://t.co/epk920dC0u

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 26 Σεπτεμβρίου 2017