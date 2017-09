Γονάτισε και ο Ράσελ! (pic)

O αθλητικός κόσμος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού τάσσεται ανοιχτά κατά του Ντόναλντ Τραμπ, το Sports Illustrated θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα με τους πρωταγωνιστές να σχηματίζουν αλυσίδα απέναντι σε ένα διχασμένο έθνος ενώ ο άνθρωπος με τα περισσότερα δαχτυλίδια στην ιστορία του ΝΒΑ γονάτισε όπως οι παίκτες του NFL, εκφράζοντας την αντίθεσή του στην κοινωνική αδικία που εκφράζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Υπερήφανος που σκύβω στα γόνατα και στέκομαι απέναντι στην κοινωνική αδικία» ήταν το μήνυμα του τεράστιου Μπιλ Ράσελ!

Proud to take a knee, and to stand tall against social injustice." #takeaknee #medaloffreedom #NFL #BillRussell #MSNBC pic.twitter.com/1MhinoAcW7

