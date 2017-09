Επισήμως στην Παρτιζάν ο υιός Πετσάρσκι (pic)

Ο γιος του παλιού σέντερ Μίροσλαβ Πετσάρκι είναι ίσως ο καλύτερος φόργουορντ της Ευρώπης στα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2000.

Ο Μάρκο Πετσάρσκι βρέθηκε στη Μπάγερν Μονάχου ύστερα από επιθυμία του Σάσα Τζόρτζεβιτς, ωστόσο νομικά δε μπορούσε να γίνει η συγκεκριμένη μετακίνηση.

Η Παρτιζάν κατήγγειλε την ομάδα του Μονάχου και τελικά βγήκε κερδισμενη αφού επισημοποίησε τη συνάψη συεργασίας με τον νεαρό φόργουορντ.

Εκτός του Πετσάρσκι στην Παρτιζάν θα συνεχίσουν και οι επίσης νεαροί, Σάλιτς και Νίκολιτς.

IT'S OFFICIAL: Šalić, Pecarski and Nikolić signed multi-year agreements with @PartizanBC.

More at: https://t.co/gMY7S0pnsm pic.twitter.com/HdjvkX0V5E

— ABA Liga (@ABA_League) 26 Σεπτεμβρίου 2017