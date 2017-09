Καρμέλο και Τζορτζ πιέζουν τον Ουέιντ για την Οκλαχόμα! (pic)

Κατά τη διάρκεια της Media Day της Οκλαχόμα, το όνομα του Ντουέιν Ουέιντ έπεσε στο τραπέζι, με τους δύο νέους παίκτες της ομάδας να ετοιμάζουν στενό pressing στον Flash!

«Θα ήθελα πολύ να τον δω στην Οκλαχόμα, αλλά μπορώ να το πω αυτό; Είναι ελεύθερος, ε; Έλα λοιπόν Ντουέιν., Ξέρεις που ανήκεις. Αυτό έχω να πω μόνο» ήταν τα λόγια του Καρμέλο Άντονι.

Από τη πλευρά του, ο Πολ Τζορτζ, είπε: «Θα ήταν υπέροχο να είχαμε μαζί μας και τον Ουέιντ. Θα του στέλνω συνέχεια μηνύματα στο κινητό, στο Instagram, στο Snapchat, παντού! Θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν για να τον φέρω στην Οκλαχόμα!»

Να σημειωθεί ότι ο Ουέιντ έκανε πολλές προπονήσεις με τον Τζορτζ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ είναι πολύ καλός φίλος και με τον Καρμέλο.

Λέτε;

Το σίγουρο είναι ότι η Οκλαχόμα μπορεί να του προσφέρει τα λιγότερα χρήματα σε σχέση με τους άλλους «μνηστήρες» αν και το οικονομικό είναι -πλέον- το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τον Flash.

What do teams have to offer Dwyane Wade?

MIA: $4.2M

SAS: $3.3M

CLE: $2.5M

OKC: $2.3M

The minimum for Wade is $2.3M

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) 25 Σεπτεμβρίου 2017