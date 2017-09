Και με την... βούλα στους Θάντερ ο «Μέλο» (pics & vid)

Παίκτης των Θάντερ είναι κι επίσημα ο Καρμέλο Άντονι.

Ο 33χρονος φόργουορντ, αφού αποθεώθηκε με την άφιξή του στην Οκλαχόμα, επισκέφθηκε τα γραφεία της ομάδας για να... πέσουν οι υπογραφές.

Από την άλλη, και οι Νικς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ενές Καντέρ και του Νταγκ ΜακΝτερμότ, ενώ ευχαρίστησαν και τον «Μέλο» για την προσφορά του.

Born and bred New York, we thank you for what you’ve given to our city, organization, and fans. #Knicks pic.twitter.com/FoTGdeL8mU

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 25 Σεπτεμβρίου 2017