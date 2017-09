Ανακοίνωσε Πάουνιτς η Τόφας (pics)

Ο 30άχρονος Σέρβος γκαρντ (1μ.95) έπαιξε την τελευταία διετία στη Liga Endesa με τη Φουενλαμπράδα όπου μέτρησε 10.3 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ. Πλέον θα καλύψει το κενό του τραυματία Τόνι Κρόκερ στην Προύσα, υπογράφοντας συμβόλαιο για τους επόμενους δυο μήνες.

«Είναι τιμή και ικανοποίηση να είμαι μέλος της Τόφας. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε στο Eurocup και την τουρκική λίγκα» ήταν το μήνυμα του Σέρβου γκαρντ στο Twitter.

"It's an honor and pleasure to be part of the @TofasSporKulubu . Together towards new success in the @EuroCup and @TurkishBBall "

