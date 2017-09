Στη Λιέτουβος Ρίτας ο Μαυροκεφαλίδης! (pic)

Η Λιέτουβος θα αποτελέσει τον 11ο σταθμό της καριέρας του 33χρονου φόργουορντ/σέντερ, ο οποίος ολοκλήρωσε τη χρονιά στην ΑΕΚ.

Επίσης έχει αγωνιστεί επίσης σε ΠΑΟΚ, Ρόμα, Βαλένθια, Ολυμπιακό, Μαρούσι, Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης, Μπαρτσελόνα, Παναθηναϊκό και Κιντάο Ιγκλς.

Την είδηση για τη συμφωνία έκανε γνωστή ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας.

Lietuvos rytas Vilnius signed Loukas Mavrokefalidis. Linas Kleiza knows him personally, maybe it was a small factor.

