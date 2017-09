Στη διάθεση του Μπαρτζώκα και οι Σβεντ, Ζούμπκοφ! (pics)

Ο σούπερ σταρ του ρωσικού μπάσκετ, μαζί με τον έτερο διεθνή γκαρντ πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση υπό τις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αμφότεροι αναμένεται να αγωνιστούν στο τουρνουά «Αλεξάντερ Γκομέλσκι» στο οποίο θα πάρει μέρος και ο Παναθηναϊκός.

Δείτε τις φωτογραφίες από την πρώτη τους προπόνηση.

.@Shved23 and @k1x1k1 are back to action. Today they had first practice in Khimki after return from #EuroBasket2017 pic.twitter.com/ljbGcatHX8

— BC Khimki (@Khimkibasket) 25 Σεπτεμβρίου 2017