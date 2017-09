Πρώτη σε... All Star Game η big three των Θάντερ! (pic)

Η έλευση του Καρμέλο στην Οκλαχόμα δημιούργησε μια τρομακτική big three, μαζί με τους Ράσελ Ουέστμπρουκ και Πολ Τζορτζ.

Η «Αγία Τρίαδα» των Θάντερ κατέχει μια σημαντική κορυφή, αφού αθροιστικά οι συμμετοχές τους σε All Star Game είναι 20, περισσότερες από κάθε άλλη σούπερ τριάδα που υπάρχει στο ΝΒΑ αυτή τη στιγμή.

Στην δεύτερη θέση βρίσκονται οι Καβς με τους Τζέιμς-Λοβ-Τόμας και στην τρίτη οι Ουόριορς με τους Κάρι-Ντουράντ-Τόμπσον.

Carmelo Anthony, Russell Westbrook, Paul George have 20 combined All-Star appearances, more than some other notable NBA trios. pic.twitter.com/U0M3m9NJqu

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 24 Σεπτεμβρίου 2017