Μάικ Τζέιμς: «Ο Τραμπ κάνει σαν πληγωμένος από την πρώην»! (pic)

Η καθιερωμένη επίσκεψη των πρωταθλητών στον Λευκό Οίκο δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος αφού ο Ντόναλντ Τραμπ εξήγησε πως η πρόσκληση στους Ουόριορς αποσύρεται μετά από τα λεγόμενα του Στεφ Κάρι πως «η αποστασιοποίησή είναι μήνυμα για μια αλλαγή στον κόσμο».

Οι Ουόριορς προστέθηκαν στη λίστα εκείνων που γύρισαν την πλάτη στον πλανητάρχη ενώ ο ΛεΜπρόν Τζέιμς εξαπέλυσε νέα επίθεση στον Τραμπ, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «η επίσκεψη στον Λευκό Οίκο ήταν μεγάλη τιμή ως τη στιγμή που εμφανίστηκες εσύ»!

Θέση επί του θέματος πήρε και ο Μάικ Τζέιμς! Ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού και νυν των Σανς εξήγησε στο Twitter πως «ο Τραμπ επιτέθηκε στον Κάρι λέγοντάς του "δεν θέλω να έλθεις έτσι κι αλλιώς". Απάντησε σαν κάποιον που πληγώθηκε από την πρώην του»

Trump hit curry with the “ i ain’t want you to come anyways” hella petty bitter ex girlfriend answer

— Michael James (@TheNatural_05) 23 Σεπτεμβρίου 2017