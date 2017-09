Τόμας: «Διάλεξέ με τελευταίο και θα κάνεις λάθος»! (vid)

Με αφορμή την ειδική ενότητα στο ΝΒΑ 2Κ18 «Run your neighborhood», ο Αζέια Τόμας εκμυστηρεύτηκε πως βίωνε το μπάσκετ όταν ήταν πιτσιρικάς και δεν... γέμιζε το μάτι στα υπόλοιπα παιδιά, λόγω του ύψους του.

«Πάντα με διάλεγαν τελευταίο. Κι εγώ ήμουν "Οκ, μπορείς να με διαλέξεις τελευταίο και αυτό θα είναι το λάθος σου". Όταν ήμουν μικρός, πήγαινα γυμναστήριο με τον πατέρα μου. Ήμουν το παιδί που ήθελα να με διαλέξουν, αλλά ήμουν τόσο μικρός που έλεγαν "δεν μπορείς να παίξεις, θα χτυπήσεις". Ώσπου μία ημέρα δεν είχαν αρκετούς παίκτες και μου είπαν "Αζέια έλα παίξε". Και όταν μού έδωσαν την ευκαιρία, την εκμεταλλεύτηκα. Μετά ήμουν πάντα αυτός που διάλεγαν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο «κοντορεβυθούλης» του ΝΒΑ.

Picked last in his neighborhood pickup games and in the NBA. Isaiah Thomas has always had something to prove. @NBA2K pic.twitter.com/dLVPP4TjEF

— Bleacher Report (@BleacherReport) 21 Σεπτεμβρίου 2017