Τζόκοβιτς: «Αθλητικός πατέρας μας ο Ίβκοβιτς» (pic)

Το νούμερο «6» στην παγκόσμια κατάταξη του τένις διασκέδασε και με το παραπάνω την παρουσία του στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Εκτός του ότι έγινε πόλος έξης απ' όλον τον κόσμο, είχε την ευκαιρία να «τραβήξει» τις δικές του selfies με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον Δημήτρη Ιτούδη, αλλά και τον Αλεξάντερ Τζόρτζεβιτς.

Λίγες ώρες μετά το τέλος της γιορτής δεν παρέλειψε να αποθεώσει το τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς.

«Ένας ζωντανός θρύλος, ένας εμπνευστής κι ένας αθλητικός πατέρας για όλους μας. Ντόυσαν Ίβκοβιτς, σε ευχαριστούμε!» ήταν το μήνυμά του στο twitter.

A living legend, an inspiration and a #sport father to us all, Dušan Duda Ivković! Hvala Ti! #ThankYouDuda pic.twitter.com/S95kiAYsYh

— Novak Djokovic (@DjokerNole) 20 Σεπτεμβρίου 2017