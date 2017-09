Έφτασαν στην Αθήνα οι παίκτες του Ίβκοβιτς (pic)

Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Πλησιάζει η έναρξη του φιλικού που θα γίνει για να τιμηθέι ο Ντούσαν Ίβκοβιτς.

Σύμφωνα με τον ατζέντη Μίσκο Ραζνάτοβιτς, οι παίκτες που θα βρεθούν στην ομάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς έχουν φτάσει στην Ελλάδα.

Το παιχνίδι προς τιμήν του σπουδαίου Σέρβου τεχνικού ξεκινάει στις 20:00 στο ΣΕΦ.

Everything s ready for big game, and the last one for legendary coach, Dusan Ivkovic. The players of his team already arrived in Athens!

— Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) 20 Σεπτεμβρίου 2017