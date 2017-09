Ο Ιταλός φόργουορντ θα τεθεί κανονικά στην διάθεση του Γκλεν Ντοκ Ρίβερς για το training camp των Κλίπερς καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα στο χέρι.

Υπενθυμίζουμε ότι είχε... χτυπήσει αντίπαλό του σε φιλικό ματς της Ιταλίας με την Ολλανδία στα τέλη του περασμένου Ιουλίου.

Good news for Clippers fans, I hear that Danilo Gallinari is just days away from a return - should be ready to go for training camp

— Eric Pincus (@EricPincus) 19 Σεπτεμβρίου 2017