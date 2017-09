Καντέρ: «Χρειαζόμουν... σουτιέν το καλοκαίρι!» (vid)

«Κοιταζόμουν στον καθρέφτη και έλεγα ότι νιώθω χοντρός! Για την ακρίβεια ήμουν χοντρός! Χρειαζόμουν σουτιέν! Και αυτό διότι δεν σταμάτησα να τρώω τούρκικο φαγητό» ήταν τα λόγια του σέντερ των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, ο οποίος ωστόσο έχασε τα κιλά που πήρε και παρουσιάζεται έτοιμος για να βοηθήσει την ομάδα του.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική σεζόν για μας. Πρέπει να είμαι σε φόρμα...» κατέληξε ο Ενές Καντέρ.

Enes Kanter said he was inspired to lose weight this offseason by looking in the mirror. Was eating too much Turkish food. "I needed a bra." pic.twitter.com/HabgBzfz0I

— Erik Horne (@ErikHorneOK) 17 Σεπτεμβρίου 2017