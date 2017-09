Ο MVP Ντουράντ στα καλύτερα του! (vid)

Η περασμένη σεζόν ήταν ονειρική για τον Κέβιν Ντουράντ, οποίος αναδείχθηκε πρωταθλητής στο ΝΒΑ και ΜVP των τελικών.

Ο KD είχε αμέτρητες στιγμές μαγείας κατά τη διάρκεια της χρονιάς με τους Ουόριορς και το NBA TV έφτιαξε ένα φοβερό video για να τις θυμίσει.

Ξεχωρίζει το clutch τρίποντο κόντρα στους Καβς στο Game 3 των τελικών και το alley oop, στο οποίο συνεργάστηκε άψογα με τον Κάρι.

Απολαύστε τον

With less than a month until opening night, take a look back at @KDTrey5's top plays from the 2016-2017 season. pic.twitter.com/vgc0ycWfcM

— NBA TV (@NBATV) 18 Σεπτεμβρίου 2017