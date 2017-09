Ο Ντόντσιτς βγήκε με τη βοήθεια του Γκασόλ (pic)

Ο Λούκα Ντόντσιτς τραυματίστηκε στον δεξιό αστράγαλο και αποχώρησε από το παρκέ στην τρίτη περίοδο ενώ δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του στα τελευταία λεπτά του τελικού με τη Σερβία. Έστω κι έτσι οι Σλοβένοι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο κι εν συνεχεία ο 18άχρονος σταρ της Ρεάλ συμπεριλήφθηκε στην καλύτερη πεντάδα μαζί με τους Ντράγκιτς, Σβεντ, Μπογκντάνοβιτς και Γκασόλ ο οποίος τον βοήθησε να αποχωρήσει μετά από τη διαδικασία.

Pau Gasol helps Luka Doncic leaving the court after being named in Eurobasket All-Stars Team pic.twitter.com/FyKh8CzUjr

