Τις καλύτερες ασίστ των Ισπανών στη διοργάνωση συγκέντρωσε η FIBA και τις παρουσίασε σε ένα όμορφο video.

Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ είναι ο άνθρωπος που κλέβει την παράσταση με τις εκπληκτικές εμπνεύσεις του μέχρι τώρα, δείχνοντας πόσο ικανός είναι στη δημιουργία.

Απολαύστε το video

.@baloncestofeb have been putting on a clinic of sharing the and here are some of their assists! #EuroBasket2017 pic.twitter.com/MjfG0tHCpd

— FIBA (@FIBA) 16 Σεπτεμβρίου 2017