«Αν υπήρχε "Χρυσή Μπάλα" στο μπάσκετ, θα την έπαιρνε ο Μπογκντάνοβιτς»! (pic)

Τον είχε αντίπαλο στην Euroleague, τον απέκλεισε από το Final 4, θα τον βρει ξανά αντιμέτωπο φέτος στο ΝΒΑ, αλλά δεν διστάζει να πει τα καλύτερα για εκείνον.

Ο Μάικ Τζέιμς έκανε ένα άκρως κολακευτικό σχόλιο για τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς στο twitter, μετά την νίκη της Σερβίας επί της Ρωσίας.

«Αν το ευρωπαϊκό μπάσκετ είχε "Χρυσή Μπάλα", θα την έπαιρνε ο Μπογκντάνοβιτς», έγραψε χαρακτηριστικά ο 27χρονος γκαρντ.

If European basketball had a "Ballon D'or" equivalent Bogdanovic would win it this year.

