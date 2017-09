Ευτυχώς ο Ντόντσιτς δεν έγινε Ισπανός (pics & vid)

Η χειρότερη χρήση που μπορείς να κάνεις στην επιτυχία σου είναι να κομπάζεις για αυτήν. Στην περίπτωση του Λούκα Ντόντσιτς και όσων έχει πετύχει ο 18άχρονος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης στο Eurobasket, η επιτυχία έγκειται ακριβώς στο ότι κάνει συνηθισμένα πράγματα να φαίνονται ασυνήθιστα καλά! «Android είναι. Δεν παίζει να είναι άνθρωπος. Timing σε ριμπάουντ και τάπες αλά Μπεν Ουάλας, διάβασμα στις φάσεις σαν τον Σάρας και σουτ σαν τον Στιβ Νας! Ξέρουμε κάτι για αντίστοιχη Area 52 στην Σλοβενία;» αναρωτήθηκε στα social media ο σκόρερ του Ρεθύμνου, Χάρης Γιαννόπουλος αμέσως μετά τη νίκη των Σλοβένων επί της Ισπανίας. Στο παιχνίδι, λοιπόν, που η ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ υποχρέωσε τη «φούρια ρόχα» στην πιο βαριά ήττα στους 22 ημιτελικούς που έχει συμμετάσχει σε Παγκόσμια Κύπελλα, Ολυμπιακούς Αγώνες και Eurobasket, ο Ντόντσιτς πανηγύριζε κάθε καλάθι του σαν 18άχρονος κι έτρεχε στο pick-n-roll σαν 30άρης!

I am very thankful to Real Madrid, Madrid city and Spain but my choice is been always to play for my home country, Slovenia.

Ένας πιτσιρικάς που μέχρι πρόσφατα δεν είχε δίπλωμα οδήγησης ενώ συνεχίζει να βλέπει... καρτούν όπως αποκάλυψε ο αρχηγός της εθνικής Σλοβενίας και συγκάτοικος του στα αποστολές, Γκόραν Ντράγκιτς, απέκλεισε την Ισπανία στο τελευταίο μεγάλο τουρνουά του Χουάν Κάρλος Ναβάρο κι έχοντας απέναντί του φίλους και γνωστούς! Ένας τύπος που το ρεπερτόριο και η φαντασία του δεν έχουν όρια. Ένα παιδί που μανουβράρει, πασάρει, σκοράρει, γενικώς κάνει χορευτικά με απίθανα σπασίματα μέσης και διαθέτει μια τρομερή αίσθηση που όμοιά της δεν έχουν γνωρίσει ξανά τα ευρωπαϊκά παρκέ εδώ και πολλά-πολλά χρόνια. Ένας βιρτουόζος ο οποίος αποκαθήλωσε την πρωταθλήτρια Ευρώπης και χάλκινη Ολυμπιονίκη με 11 πόντους, 12 ριμπάουντ και 8 ασίστ στα 35:35 που έμεινε στο παρκέ κι εν συνεχεία εξήγησε πως «έχουμε μπροστά μας το παιχνίδι της ζωής μας! Είμαστε μια μικρή χώρα, μετράμε μόλις δυο εκατομμύρια ανθρώπους αλλά ζούμε για τον αθλητισμό και το μπάσκετ».

Η πρώτη επαφή με την Ισπανία

Η τελευταία σημείωση, λοιπόν, σε ό,τι έχει καταφέρει ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν η εμφάνισή του στον ημιτελικό απέναντι στην Ισπανία. Τη χώρα με την οποία ήλθε για πρώτη φορά σε επαφή τον Φεβρουάριο του 2012, όταν αγωνιζόταν στα τμήματα υποδομής της Ολίμπια Λιουμπλιάνα και δέχτηκε την πρόσκληση από τη Ρεάλ Μαδρίτης ώστε να συμμετάσχει στο Mini Copa, το τουρνουά των μικρών στο περιθώριο του Copa del Rey. Το 2013 εντάχθηκε στην ομάδα Under-14 της «Βασίλισσας» και πλέον κατοικοεδρεύει στην Majadahonda, ένα προάστιο στα βορειοδυτικά της Μαδρίτης μαζί με την μητέρα του. Οι γονείς του είναι χωρισμένοι ενώ η μητέρα του ήταν εκείνη που υπέγραψε την πενταετή συμφωνία που τον δεσμεύει με τη Ρεάλ ως το 2018 (σ.σ. ανήλικος, γαρ).

Όλα για τη μητέρα του

Η Μίριαμ Ντόντσιτς ήταν ο πρώτος άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο Λούκα όταν ενημερώθηκε ότι προβιβάζεται στην πρώτη ομάδα των «Blancos». Ήταν, επίσης, ο πρώτος άνθρωπος που αγκάλιασε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, έχοντας στους ώμους του τη σημαία της Σλοβενίας μετά τον θρίαμβο επί της Ισπανίας! «Όλα έγιναν εντελώς ξαφνικά. Οι υπεύθυνοι της Ακαδημίας μού εξήγησαν ότι θα ξεκινήσω προπονήσεις με τους επαγγελματίες! Θυμάμαι ακόμα εκείνη την κουβέντα. Πήγαμε μαζί για φαγητό και μου ανέλυσαν τα πλάνα τους. Ήμουν εκστασιασμένος. Δεν πίστευα στα αυτιά μου και μέσα σε 15 λεπτά, το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Αμέσως πήρα τηλέφωνο τη μητέρα μου για να της πω τα νέα. Ήταν εκείνη που με πήγε στην πρώτη προπόνηση με τους μεγάλους» εξήγησε σε παλαιότερη συνέντευξή του το παιδί-θαύμα του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο ίδιος δηλώνει φαν των Καβαλίερς και του ΛεΜπρόν Τζέιμς ενώ θυμάται ακόμα την… κρυάδα στο σχολείο: «Η πρώτη ημέρα στο σχολείο χωρίς να γνωρίζω λέξη στα ισπανικά ήταν φρικτή! Στη συνέχεια μιλούσα μισά αγγλικά - μισά ισπανικά κι έπρεπε να μάθω τη γλώσσα πολύ-πολύ γρήγορα. Το πρώτο μου μάθημα στη Μαδρίτη ήταν μαθηματικά. Γενικώς μου αρέσει να διαβάζω βιβλία αθλητικού περιεχομένου όπως ιστορίες για τον Ιμπραχίμοβιτς, τον Κριστιάνο και τον Πελέ. Πλέον πηγαίνω στο σχολείο όποτε μπορώ! Αν έχω προπονήσεις το πρωί, παρακολουθώ τα μαθήματά μου το απόγευμα». Νωρίτερα, πάντως, ο Ντόντσιτς έμαθε τα βασικά του μπάσκετ στις ακαδημίες της Ολίμπια ενώ η πρώτη, τρόπον τινά, επαφή με το μπάσκετ έγινε τη σεζόν 2008-09 όταν η Πιβοβάρνα Λάσκο συμμετείχε για πρώτη φορά στους τελικούς του πρωταθλήματος στη Σλοβενία κόντρα στην Ολίμπια. Ο MVP των γηπεδούχων ήταν ο πατέρας του, Σάσα Ντόντσιτς ενώ στις εξέδρες του Tri Lilije Hall χωρητικότητας 3.000 θεατών βρισκόταν ο μόλις τριών μηνών Λούκα στην αγκαλιά της μητέρας του, Μίριαμ.

Σλοβενία ή Ισπανία; Ιδού η απορία

Το δίλημμα «Σλοβενία ή Ισπανία» τέθηκε για πρώτη φορά το 2013. «Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά τη γενιά του 1999 τηρεί στάση αναμονής σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα με την οποία θα αγωνιστεί. Ο νεαρός παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης μελλοντικά θα πρέπει να αποφασίσει αν θα παίξει με την Ισπανία ή τη Σλοβενία» ανέφερε το σχετικό δημοσίευμα του solobasket.com, κάνοντας ειδική αναφορά στην περίπτωση του Νίκολα Μίροτιτς. Ο 26άχρονος NBAer έκανε σπουδαία πράγματα στο Μαυροβούνιο πριν τον αποκτήσει η Ρεάλ και λάβει την ισπανική υπηκοότητα, κατακτώντας τέσσερα μετάλλια με τη «φούρια ρόχα», τα δυο εξ αυτών με την εθνική ανδρών: Χρυσό στο Eurobasket της Λιλ (2015) και χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο (2016). Το ίδιο δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι η Μπαρτσελόνα και η Μπασκόνια ήθελαν τον Ντόντσιτς όμως το πρότζεκτ της Ρεάλ έπεισε την οικογένεια του νεαρού Σλοβένου «το ταλέντο του οποίου ξεδιπλώνεται μέρα με τη μέρα. Αυτός, ακριβώς είναι ο λόγος που η ομοσπονδία της Ισπανίας θέλει να προλάβει, επαναλαμβάνοντας έτσι το επιτυχημένο πείραμα του Μίροτιτς».

Γκαρμπαχόσα: «Οι πόρτες της Ισπανίας είναι ανοιχτές για τον Λούκα»

Το ζήτημα επανήλθε στις 22 Σεπτεμβρίου 2016 κατά την παρουσίαση του νεοεκλεγέντα προέδρου της ισπανικής ομοσπονδίας (FEB), Χόρχε Γκαρμπαχόσα και του αντιπροέδρου Χοσέ Αντόνιο Μοντέρο. «Αν τελικά αποφασίσει να παίξει για την εθνική Ισπανίας, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές και τον περιμένουμε! Θα ήμασταν ενθουσιασμένοι αν ένας παίκτης με το ταλέντο και την ποιότητα του Λούκα ήταν στη δική μας πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση είναι δική του. Ξέρουμε ότι έχει ιδιαίτερο δέσιμο με τη Ρεάλ, την Ισπανία και τη Μαδρίτη. Έχει όλες τις προδιαγραφές ώστε να αγωνιστεί μαζί μας» εξήγησε ο βετεράνος φόργουορντ και νυν ιθύνων νους του ισπανικού μπάσκετ όταν κλήθηκε να σχολιάσει την συγκεκριμένη προοπτική.

Όλα τα παραπάνω για έναν παίκτη για το οποίο ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραδέχτηκε ότι «παίζει σαν 30άρης και όχι σαν ένα παιδί 18 χρονών». Είναι, επίσης, εκείνος για τον οποίο ο Πάμπλο Λάσο ρωτήθηκε αν μπορεί να εξελιχθεί στον καλύτερο παίκτη στην Ευρώπη. Τι είχε να πει επί του θέματος ο κόουτς της Ρεάλ Μαδρίτης; «Πιστεύω πως ναι! Αντιμετωπίζει ήδη τους καλύτερους παίκτες στην Euroleague, κυριαρχεί στο παιχνίδι και είναι μόλις 17 ετών! Επομένως, γιατί να μην τα καταφέρει»;

Η άρνηση και το... κουτάβι που δαγκώνει!

Οι συγκρίσεις είναι αναπόφευκτες. Η Marca προχώρησε το θέμα λίγο παραπάνω κι έκανε λόγο για τον «κλώνο του Ντράζεν», ο οποίος όμως αρνήθηκε ευγενικά το κάλεσμα των Ισπανών. «Είμαι πολύ ευγνώμων στη Ρεάλ, στη Μαδρίτη και την Ισπανία, αλλά η επιλογή μου είναι να παίζω πάντα για την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη Σλοβενία», έγραψε στο Twitter λίγες ώρες μετά από την ανοιχτή πρόσκληση του Γκαρμπαχόσα, δίχως να αφήσει περιθώρια για παρερμηνείες... Αντί επιλόγου, το παρακάτω tweet του Yugobasket: «Υπάρχει ένα ρητό στα σέρβικα: "τάισε ένα κουτάβι κι αυτό μια μέρα θα σε δαγκώσει". Ο 18άχρονος Ντόντσιτς είχε 23 index απέναντι στη "δική" του Ισπανία!». Κάποιοι, λοιπόν, πετυχαίνουν γιατί είναι προορισμένοι από τη μοίρα τους. Ο Λούκα Ντόντσιτς πετυχαίνει επειδή είναι αποφασισμένος για αυτό.

There's a saying in Serbian "feed a puppy so that it will bite you one day"... 18-yr old Luka Dončić had an index 23 vs "his" Spain tonight! pic.twitter.com/ipbgNsJmiu

— Yugobasket (@yugobasket) 14 Σεπτεμβρίου 2017