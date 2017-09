Ο Ντράγκιτς έβαλε ΤΟ καλάθι του Eurobasket! (vids)

ΤΟ καλάθι του τουρνουά έβαλε ο Γκόραν Ντράγκιτς!

Ο γκαρντ της Σλοβενίας ευστόχησε σε ένα απίστευτο τρίποντο και κέρδισε και φάουλ, με αποτέλεσμα να πετύχει τετράποντο κόντρα στην Ισπανία, λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος.

Goran Dragic with a HUGE three pointer

WHAT A SHOTpic.twitter.com/VwnYZy8is2 via @soyunsanti

— Sportando (@Sportando) 14 Σεπτεμβρίου 2017