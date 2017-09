Οι εμφανίσεις των ομάδων στο ΝΒΑ 2Κ18 (pics)

Ο μεγάλος διαγωνισμός της bwin ξεκίνησε! Μάντεψε ποιος θα περάσει πρώτος τη γραμμή τερματισμού και μπες στην κλήρωση για ένα Opel Adam (21+)!

Αυτή τη φορά διέρρευσαν μερικές από τις alternate φανέλες που θα έχουν οι ομάδες και οι οποίες είναι... εντυπωσιακές!

Φυσικά κυριαρχεί το σήμα της ΝΙΚΕ που θα ντύνει και επίσημα τις ομάδες του ΝΒΑ, όπως επίσης και η διαφήμιση που θα έχει καθεμία από αυτές.

Δείτε μερικά screenshots!

EXCLUSIVE: Screenshots of ALL 30 Nike "Statement" alternate unis (h/t @JMoneyMikita). Here's 4 new designs. 26 more https://t.co/6rE8Or6Mdj pic.twitter.com/zh9bqKdQ1S

— Conrad Burry (@conradburry) 13 Σεπτεμβρίου 2017