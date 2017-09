Επέστρεψε στο ΝΒΑ ο Ουόλτερς! (pic)

Ο Αμερικανός point guard είχε επιλεγεί μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μιλγουόκι Μπακς ωστόσο δεν κατάφερε να στεριώσει στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Έχοντας 79 ματς στο σύνολο με τους Μπακς και τους Πέλικανς, ο Ουόλτερς αγωνίστηκε στην Ευρώπη και δη σε Μπεσίκτας και Ερυθρό Αστέρα.

Από εδώ και στο εξής θα γίνει κάτοικος «Σολτ Λέικ Σίτι» αφού συμφώνησε με τους Γιούτα Τζαζ για two way συμβόλαιο.

The Utah Jazz and Nate Wolters are coming to terms on a two-way contract, sources tell The Salt Lake Tribune

