Μαρκ Γκασόλ... on fire! (vids)

Τι κι αν έμεινε στους 8 πόντους στο πρώτο 20λεπτο; Ο Μαρκ Γκασόλ μόλις πήρε μπρος, ήταν ασταμάτητος!

Ο 32χρονος σέντερ των Γκρίζλις έβαλε 18 πόντους μόνο σε μία περίοδο (3η) κόντρα στην Γερμανία και οδηγεί την Ισπανία στην νίκη!

.@MarcGasol is on a mission ! 18pts in the 3rd quarter to give @baloncestofeb a 12pt lead! #EuroBasket2017

— FIBA (@FIBA) 12 Σεπτεμβρίου 2017