Ο Ντένις Σρέντερ και η παρέα του όχι μόνο διεκδικούν μία θέση στα ημιτελικά του Eurobasket, αλλά το κάνουν και με ωραίο μπάσκετ.

Η Γερμανία μετά τη Γαλλία θέλει να αποκλείσει και την Ισπανία και οι διοργανωτές δημιούργησαν ένα βίντεο με τις πιο θεαματικές τους φάσεις.

.@DBB_Basketball has reached the Quarter-Finals for the 1st time since 2007 and we have some of their plays for you! #EuroBasket2017 pic.twitter.com/ZSm4JGrvp0

— FIBA (@FIBA) 12 Σεπτεμβρίου 2017