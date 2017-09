Φυσικά για να φτάσει στο σημείο να αναδειχθεί σε καλύτερο rookie της χρονιάς χρειάστηκαν φάσεις όπως αυτές που ακολουθούν στο βίντεο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς παρουσίασαν το ΤΟΡ-10 του Μάλκολμ Μπρόγκντον, το οποίο και είναι άκρως εντυπωσιακό.

The Top Ten Plays from the ROY, Malcolm Brogdon!! pic.twitter.com/vEHLiNSCZr

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 11 Σεπτεμβρίου 2017