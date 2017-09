Οι παίκτες της Ρωσίας πέρασαν τη μέρα τους στο γυμναστήριο προκειμένου να κάνουν βάρη, αφού ο ο τεχνικός της ομάδας «ακύρωσε» τη διπλή προπόνηση που ήταν προγραμματισμένη στο γήπεδο όπου θα διεξαχθεί ο προημιτελικός.

Team Russia has canceled both of their game practices at the arena today, to only work out at the gym, Championat reported. #EuroBasket2017

— Alexander Chernykh (@chernykh) 11 Σεπτεμβρίου 2017