Οι Μαυροβούνιοι αντιμετωπίζουν τους Λετονούς (12:30) με έπαθλο την είσοδο τους στα προημιτελικά και ο Νίκολα Βούτσεβιτς ξέρει πόσο σημαντικό είναι το ματς για την πατρίδα του.

Ο ΝΒΑer θέλησε να φτιάξει τους συμπαίκτες του ενόψει της αναμέτρησης, γράφοντας στο twitter: «Ώρα για το παιχνίδι με την Λετονία.... win or go home».

Δείτε την ανάρτηση του

Game time against Latvia... win or go home... @FIBA #Eurobasket17 pic.twitter.com/eoeTgNK05l

— Nikola Vucevic (@NikolaVucevic) 10 Σεπτεμβρίου 2017