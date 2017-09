Ο ΛεΜπρόν αποθεώνει Βινς Κάρτερ για το έργο του στο Τορόντο (vid)

Την περασμένη Παρασκευή (8/9) και μία μέρα πριν γίνει η επίσημη πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «The Carter Effect» στο φεστιβάλ κινηματογράφου στο Τορόντο, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποθέωσε τον Βινς Κάρτερ.

Άλλωστε ήταν εκείνος που βοήθησε τον Ντρέικ για να ολοκληρωθεί η παραγωγή του ντοκιμαντέρ λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Ντρέικ του έδωσε να καταλάβει πόσο μεγάλη επιρροή είχε ο «Big Vince» στο Τορόντο.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της θητείας του στους Ράπτορς, ο Κάρτερ μέτρησε 23,4 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Δείτε το σχετικό βίντεο του «Uninterrupted» με τα όσα είπε ο ΛεΜπρόν

.@Drake & @KingJames toast to @mrvincecarter15, The 6 & premiere of #TheCarterEffect. Watch the full vid at https://t.co/RuTPzXfm4C. #TIFF17 pic.twitter.com/4Aiu9vh16t

— UNINTERRUPTED (@uninterrupted) 9 Σεπτεμβρίου 2017