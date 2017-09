ΚΑΕ Ρέθυμνο: «Ευγνώμονες στον Νίκο Γκάλη» (pic)

Η παγκόσμια μπασκετική κοινότητα υποκλίθηκε στον τεράστιο Νίκο Γκάλη, υπογράφοντας την αιώνια παρουσία του στο πάνθεον της ιστορίας της καλαθοσφαίρισης. Η ΚΑΕ Ρέθυμνο Cretan Kings συγχαίρει τον κορυφαίο Έλληνα μπασκετμπολίστα για αυτήν την παγκόσμια αναγνώριση. Του είμαστε όλοι ευγνώμονες για όλα όσα προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει στο ελληνικό μπάσκετ.

