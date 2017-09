Συνεχίζει να προκαλεί τρόμο το δίδυμο Ντράγκιτς-Ντόντσιτς.

Οι δύο Σλοβένοι γκαρντ έδειξαν την... αγάπη τους για τους αιφνιδιασμούς, αφού έφυγαν στο ανοιχτό γήπεδο και ο παίκτης της Ρεάλ τελείωσε με χαρακτηριστική ευκολία τη φάση.

Δεν πιάνονται ούτε με... λάσο.

Δείτε τη φάση

In case you still don't know it @Goran_Dragic and @luka7doncic love fast breaks! #EuroBasket2017 @kzs_si

https://t.co/1xf8mQU7WH pic.twitter.com/Kvj4G3QYDL

— FIBA (@FIBA) 9 Σεπτεμβρίου 2017