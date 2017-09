Oι παίκτες του ΝΒΑ συνεχίζουν τα διπλά για να είναι έτοιμοι για την έναρξη της preseason.

Αυτή τη φορά την παράσταση έκλεψαν οι Ράσελ Ουέστμπρουκ και Καρμέλο Άντονι, οι οποίοι έκαναν τα μαγικά τους και ετοιμάζονται να κοντραριστούν σε λίγους μήνες στα παρκέ της κορυφαίας λίγκα του πλάνήτη στα ματς των Θάντερ με τους Νικς.

Απολαύστε τους

Carmelo Anthony and Russell Westbrook putting in work in the offseason!

pic.twitter.com/ZWGL0bULt0

— NBA SKITS (@NBA_Skits) 7 Σεπτεμβρίου 2017